ВИДЕО: убегая от извержения вулкана Этна, люди останавливались, чтобы сделать селфи
На днях итальянский вулкан Этна испугал туристов, которые осматривали эту известную с античных времен гору. Гора выбросила в небо столб дыма, пепла и камней высотой в несколько километров, сообщили власти Италии.
По данным CNN, на Этне в момент выброса дыма и пепла было 40 туристов. На видео попала группа туристов, которые спешным шагом покидают подножие вулкана, при этом некоторые останавливаются, чтобы снять фото или видео, а самые смелые взбираются на возвышения, откуда, видимо, открывался еще более захватывающий вид.
По словам гида Джузеппе Панфалло, «все произошло мгновенно». Как сообщили в Национальном института геофизики и вулканологии, все путешественники, находившиеся на вулкане во время извержения, были благополучно эвакуированы.
Tourists and guides run for their lives when Mount Etna suddenly erupts pic.twitter.com/HKhTiUCuUe— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) June 3, 2025
Извержение Этны, начавшееся в ночь на 2 июня, началось со звуком мощного взрыва. Местные власти сообщили гражданам, что опасности нет, однако приближаться к вулкану не стоит. Ближайший к Этне город Катания не занесет пеплом, но власти готовы выпустить новые предупреждения для граждан, если изменится направление ветра. Некоторые рейсы из Катании перенаправили в соседний Палермо, но аэропорт города не закрыт.