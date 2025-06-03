ВИДЕО: убегая от извержения вулкана Этна, люди останавливались, чтобы сделать селфи

Извержение Этны, начавшееся в ночь на 2 июня, началось со звуком мощного взрыва. Местные власти сообщили гражданам, что опасности нет, однако приближаться к вулкану не стоит. Ближайший к Этне город Катания не занесет пеплом, но власти готовы выпустить новые предупреждения для граждан, если изменится направление ветра. Некоторые рейсы из Катании перенаправили в соседний Палермо, но аэропорт города не закрыт.