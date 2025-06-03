В Spice появился бесплатный "детский супермаркет" - в игровую площадку вложили 65 000 евро
Инвестировав 65 тыс. евро, на втором этаже торгового центра моды и стиля жизни Spice была создана бесплатная игровая площадка для детей дошкольного возраста. Spice mini спроектирован как детский супермаркет - он предлагает развивающие игры и занятия для маленьких посетителей, позволяя им познакомиться с увлекательным миром торгового центра.
Тщательно продуманная детская игровая площадка площадью 40 м2 позволяет детям ощутить себя в роли продавца и покупателя в продуктовых магазинах и магазинах одежды, стать поваром на кухне и принять участие в других увлекательных занятиях. Маленькие пальчики получат доступ к различным вращающимся и тактильным элементам, которые развивают мелкую моторику, логическое мышление, концентрацию и креативность. На игровой площадке также есть множество безопасных возможностей для активных упражнений, которые помогают развивать равновесие, координацию и радость движения.
Все элементы игровой площадки спроектированы таким образом, чтобы дети могли пользоваться ими самостоятельно. В свою очередь, мягкий искусственный газон обеспечивает дополнительную безопасность и комфорт во время игры. "Для нас важно, чтобы игра была не только увлекательной, но и развивающей, и Spice mini - именно такая площадка. Мы хотели создать место, где дети дошкольного возраста смогут не только активно размяться, но и обучаться через игру и исследовать мир понятным им способом. Именно поэтому мы решили оформить игровую площадку в тематике супермаркета - она знакома детям по повседневной жизни, и они с удовольствием играют разные роли, развивая воображение и социальные навыки", - говорит Светлана Даболиня, менеджер по маркетингу торгового центра Spice.
Новая игровая площадка расположена на 2-м этаже торгового центра Spice между магазинами Eiropas apavi и Gulliver.