В Spice появился бесплатный "детский супермаркет" - в игровую площадку вложили 65 000 евро

Все элементы игровой площадки спроектированы таким образом, чтобы дети могли пользоваться ими самостоятельно. В свою очередь, мягкий искусственный газон обеспечивает дополнительную безопасность и комфорт во время игры. "Для нас важно, чтобы игра была не только увлекательной, но и развивающей, и Spice mini - именно такая площадка. Мы хотели создать место, где дети дошкольного возраста смогут не только активно размяться, но и обучаться через игру и исследовать мир понятным им способом. Именно поэтому мы решили оформить игровую площадку в тематике супермаркета - она знакома детям по повседневной жизни, и они с удовольствием играют разные роли, развивая воображение и социальные навыки", - говорит Светлана Даболиня, менеджер по маркетингу торгового центра Spice.