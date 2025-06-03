Предварительно проголосовать на выборах самоуправлений можно каждый рабочий день до дня выборов 7 июня.
В Латвии
Сегодня 13:11
Почти 50 000 человек уже отдали свой голос на муниципальных выборах. Активнее всех рижане
За два дня предварительного голосования на выборах самоуправлений проголосовали 3,51% избирателей, или 48 346 человек, сообщает Центральная избирательная комиссия.
Активнее всего избиратели голосуют в Риге - в понедельник и вторник на участки пришли 4,48%. В Видземе проголосовали 3,59%, в Латгале - 3,07%, в Земгале - 2,63%, в Курземе - 2,58% избирателей.
Помимо Риги, наибольшая активность избирателей наблюдается в Алуксненском крае, где проголосовали 5,27%, в Адажском крае - 4,81%, в Саулкрастском крае - 4,68%, а также в Валкском крае - 4,59%.
Предварительно проголосовать на выборах самоуправлений можно каждый рабочий день до дня выборов 7 июня.