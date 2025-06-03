По просьбам пассажиров Lux Express восстановил остановки в Риге

Он также подчеркнул, что в компании очень хорошо осознают, насколько важна для туристов, в том числе для деловых людей, мобильность - возможность сесть или выйти из автобуса в самом центре, а также спланировать наиболее удобный маршрут передвижения по городу, поэтому компания удовлетворена восстановлением остановок в Риге.