По просьбам пассажиров Lux Express восстановил остановки в Риге
Крупнейший в Балтийском регионе автобусный пассажирский перевозчик Lux Express восстановил несколько остановок в Риге, сообщили в компании. Это сделано с учетом спроса со стороны пассажиров международных рейсов Lux Express.
"Заботясь о том, чтобы наши пассажиры были удовлетворены полученными услугами и сервисом, а также для их усовершенствования, мы регулярно проводим опросы пассажиров. Именно открытие новых остановок в Риге было одним из главных пожеланий наших пассажиров, пользующихся международными рейсами", - рассказал руководитель международной маршрутной сети Lux Express Райт Реммель.
Он также подчеркнул, что в компании очень хорошо осознают, насколько важна для туристов, в том числе для деловых людей, мобильность - возможность сесть или выйти из автобуса в самом центре, а также спланировать наиболее удобный маршрут передвижения по городу, поэтому компания удовлетворена восстановлением остановок в Риге.
Новые остановки открыты на Югле - как для входящих, так и для исходящих рейсов в Ригу и Таллин. В центре города остановка на Эспланаде предназначена для высадки пассажиров, прибывающих в Ригу из Таллина, а остановка на улице Тербатас - для пассажиров, отправляющихся в Таллин.