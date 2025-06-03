Литва: несмотря на заявления Зеленского, нет признаков того, что РФ или Беларусь могут напасть на страны НАТО

Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы Гедримас Еглинскас говорит, что не видит никаких признаков того, что Россия или Беларусь в настоящее время могут напасть на страны НАТО. Он заявил это после того, как Владимир Зеленский на саммите в Вильнюсе в понедельник призвал лидеров Бухарестской девятки и Северных стран обратиться в разведку за информацией о планах Беларуси во время учений «Запад», которые пройдут этой осенью.