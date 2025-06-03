Литва: несмотря на заявления Зеленского, нет признаков того, что РФ или Беларусь могут напасть на страны НАТО
Осенью Россия и Беларусь проведут очередные военные учения "Запад", традиционно вызывающие обеспокоенность у соседних стран. Литовские политики заявляют, что пока нет признаков реальной угрозы для НАТО, однако призывают сохранять бдительность.
Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы Гедримас Еглинскас говорит, что не видит никаких признаков того, что Россия или Беларусь в настоящее время могут напасть на страны НАТО. Он заявил это после того, как Владимир Зеленский на саммите в Вильнюсе в понедельник призвал лидеров Бухарестской девятки и Северных стран обратиться в разведку за информацией о планах Беларуси во время учений «Запад», которые пройдут этой осенью.
«Наша разведка прекрасно видит, что происходит в Беларуси, разведка стран НАТО видит, что происходит в Беларуси, и в настоящее время нет никаких признаков того, что Россия или, тем более, Беларусь могли бы, были бы в силах предпринять конвенциональную атаку на страны НАТО», — сказал политик журналистам во вторник.
Как сообщало агентство BNS, в сентябре Россия и Беларусь намерены провести учения «Запад», которые проводятся каждые два года с 2009 года. Эти учения, которые не состоялись в 2023 году, всегда вызывают беспокойство у официальных лиц стран, граничащих с Россией и Беларусью, из-за риска непреднамеренных инцидентов.
Еглинскас связывает заявление президента Украины со свойственным Зеленскому стилем убеждения. «Здесь мы видим такой довольно характерный стиль у президента Зеленского, он постоянно делает такие намеки на то, что НАТО должно быть более подготовленным, что Россия, Беларусь могут вскоре напасть и на вас. Мы должны быть бдительными, мы должны понимать контекст, в котором говорит сам президент Зеленский», — отметил председатель КНБО.
Его поддержал заместитель председателя КНБО, бывший министр обороны, консерватор Лауринас Касчюнас, который отметил, что Зеленский, страна которого ранее подвергалась атакам со стороны Беларуси, находится в состоянии войны и «видит все нестандартно». «Мы тоже относимся к этому очень серьезно, но на данный момент нет данных разведки с четкими показателями, - а западная, натовская разведка действительно самая сильная разведка в мире, - что есть что-то нетрадиционное, нестандартное, что-то, чего мы не можем контролировать», — сказал Касчюнас.
Официальными целями учений «Запад» являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, улучшение взаимодействия между вооруженными силами и проверка готовности военных к различным сценариям безопасности. В 2021 году в учениях приняли участие около 200 тыс. военнослужащих из России, Беларуси и некоторых других стран. В 2022 году Беларусь и Россия провели масштабные совместные военные учения «Союзная решимость», которые начались за две недели до вторжения России в Украину.