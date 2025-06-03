Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что системы Spike доказали свою эффективность и полностью соответствуют операционным требованиям Национальных вооруженных сил.
В Латвии
Сегодня 11:30
Spike из Израиля: Латвия приобретет противотанковые ракетные системы и другое вооружение на 81 млн евро
Министерство обороны во вторник подписало договор с немецкой компанией EuroSpike о поставках противотанковых ракетных комплексов Spike, боеприпасов и другого вооружения.
Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что системы Spike доказали свою эффективность и полностью соответствуют операционным требованиям Национальных вооруженных сил.
Планируется, что поставки Spike в Латвию начнутся с 2028 года.
Договор также предусматривает участие в выполнении заказа местной промышленности в объеме 30%.
Как отмечает Минобороны, производимые в Израиле противотанковые комплексы Spike являются одними из самых современных в своем классе. Ракеты четвертого и пятого поколений с электрооптическим наведением обеспечивают высокую точность попадания и способны уничтожать различную бронетехнику, включая боевые танки.
В 2018 году Минобороны уже заключало с EuroSpike договор о закупке систем Spike.