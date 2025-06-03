Spike из Израиля: Латвия приобретет противотанковые ракетные системы и другое вооружение на 81 млн евро

Как отмечает Минобороны, производимые в Израиле противотанковые комплексы Spike являются одними из самых современных в своем классе. Ракеты четвертого и пятого поколений с электрооптическим наведением обеспечивают высокую точность попадания и способны уничтожать различную бронетехнику, включая боевые танки.