"Извиняюсь, я спешу, мне завтра на работу": женщина в Риге, выпив "два пивка", села на электровелосипед и попалась полиции
В Риге подвыпившая дама показала, почему в нетрезвом виде нельзя управлять ни одним транспортным средством. Девушка села на арендованный электровелосипед и поехала домой. Правоохранители обратили на нее внимание, так как было очевидно, что она неуверенно управляет велосипедом и временами едва не падает.
Водитель была остановлена для проверки ее способности участвовать в дорожном движении. Увидев полицейскую машину, нарушительница не испугалась. Она остановилась и сфотографировала машину правоохранителей. 20-летняя девушка рассказала полицейским, что «выпила два пивка», сообщает «Degpunktā».
«Очень извиняюсь, я спешу, мне завтра на работу», — сказала она полицейским.
На место происшествия прибыли сотрудники Государственной полиции и установили, что два пива изрядно повлияли на женщину. У нее было зафиксировано 2,3 промилле алкоголя в крови.
За управление таким транспортным средством при уровне алкоголя в крови свыше 1,5 промилле штраф может составить до 170 евро. Если же велосипед или электросамокат управляются при содержании алкоголя от 1,0 до 1,5 промилле, штраф составит 120 евро, а при содержании от 0,5 до 1,0 промилле – 70 евро.