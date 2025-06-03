"Извиняюсь, я спешу, мне завтра на работу": женщина в Риге, выпив "два пивка", села на электровелосипед и попалась полиции

За управление таким транспортным средством при уровне алкоголя в крови свыше 1,5 промилле штраф может составить до 170 евро. Если же велосипед или электросамокат управляются при содержании алкоголя от 1,0 до 1,5 промилле, штраф составит 120 евро, а при содержании от 0,5 до 1,0 промилле – 70 евро.