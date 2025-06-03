В Министерстве сообщения чиновнице выплатили гигантскую премию, пока она была отстранена от должности из-за нарушений
Государственный контроль, проверяя отчет Министерства сообщения за 2024 год, выявил нарушения при начислении вознаграждения должностному лицу.
В результате анализа отчета за 2024 год было установлено, что в феврале прошлого года должностному лицу была выплачена премия в размере 4913 евро в период, когда сотрудница была отстранена от исполнения служебных обязанностей в связи с дисциплинарным делом. Аудиторы подчеркивают, что такое решение противоречит Закону о дисциплинарной ответственности государственных служащих, согласно которому отстраненным от должности лицам сохраняется только ежемесячная зарплата и социальные гарантии. По мнению Государственного контроля, в данной ситуации корректным было бы принимать решение о премии только после завершения дисциплинарного разбирательства и определения его результатов. Аудиторы также сообщили, что в результате дисциплинарного дела указанное должностное лицо было признано виновным в нескольких нарушениях и к нему применено дисциплинарное взыскание.
Дополнительно выяснилось, что премия была присуждена со ссылкой на ежегодную оценку трудовой деятельности. Однако на момент принятия решения об ее выплате такая оценка за предыдущий рабочий период, включая 2023 год, не проводилась вовсе.
Таким образом, можно заключить, что премия была выплачена с нарушением не только Закона о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, но и за период, в течение которого должностное лицо допустило ряд дисциплинарных проступков, за что и было наказано.
Учитывая, что выплата премии нарушила нормативные акты, Государственный контроль начнет процесс взыскания причиненного ущерба. Министерству сообщения в течение шести месяцев предстоит оценить действия ответственных лиц и проинформировать Государственный контроль о результатах и мерах по возврату незаконно выплаченной премии. В случае бездействия Государственный контроль примет решение о взыскании ущерба.
Также Государственный контроль сообщил, что в апреле этого года Министерство сообщения подало жалобу, оспаривая выводы о неправомерности выплаты премии.