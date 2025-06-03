В Министерстве сообщения чиновнице выплатили гигантскую премию, пока она была отстранена от должности из-за нарушений

В результате анализа отчета за 2024 год было установлено, что в феврале прошлого года должностному лицу была выплачена премия в размере 4913 евро в период, когда сотрудница была отстранена от исполнения служебных обязанностей в связи с дисциплинарным делом. Аудиторы подчеркивают, что такое решение противоречит Закону о дисциплинарной ответственности государственных служащих, согласно которому отстраненным от должности лицам сохраняется только ежемесячная зарплата и социальные гарантии. По мнению Государственного контроля, в данной ситуации корректным было бы принимать решение о премии только после завершения дисциплинарного разбирательства и определения его результатов. Аудиторы также сообщили, что в результате дисциплинарного дела указанное должностное лицо было признано виновным в нескольких нарушениях и к нему применено дисциплинарное взыскание.