В конце недели в Латвии прогнозируют грозы, ливни и наводнения - местами выпадет более 50 мм осадков

В ближайшие сутки дожди пройдут по всей Латвии, однако прогнозы относительно того, какие регионы окажутся под влиянием сильнейших осадков и каково будет их количество, расходятся. Местами суммарное количество осадков может превысить 50 миллиметров. В регионах, где земля уже перенасыщена влагой и низины заполнены водой, ожидаемые дожди могут привести к новым наводнениям.