В конце недели в Латвии прогнозируют грозы, ливни и наводнения - местами выпадет более 50 мм осадков
С четверга в Латвии ожидаются обильные дожди, которые могут привести к наводнениям в восточных и центральных регионах страны. Синоптики предупреждают, что осадки могут быть особенно сильными, местами их количество превысит 50 миллиметров.
Среда будет преимущественно солнечной, дождя не ожидается. После прохладной ночи воздух прогреется до +20..+24 градусов, немного прохладнее будет местами на побережье.
В четверг, начиная с ночи и с запада, Латвию пересекут дождевые облака, которые местами принесут сильные ливни; в течение дня в юго-восточной части страны, где температура воздуха может достичь +25 градусов, увеличится вероятность гроз. В пятницу над страной переместится новая зона осадков.
Дожди ожидаются и в выходные, возможны сильные ливни и грозы. Температура воздуха повысится до +17..+22 градусов, на побережье будет на пару градусов прохладнее.
В ближайшие сутки дожди пройдут по всей Латвии, однако прогнозы относительно того, какие регионы окажутся под влиянием сильнейших осадков и каково будет их количество, расходятся. Местами суммарное количество осадков может превысить 50 миллиметров. В регионах, где земля уже перенасыщена влагой и низины заполнены водой, ожидаемые дожди могут привести к новым наводнениям.
Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в мае больше всего дождей выпало в Латгале, Селии и юго-восточной части Видземе, много осадков было также в Риге, Калнциемсе и Добеле.
От наводнений больше всего пострадал Мадонский край. На наблюдательной станции в Мадоне в мае зарегистрировано наибольшее количество осадков в стране – 194,3 миллиметра, что составляет 340% от месячной нормы и 28% от годовой нормы. Кроме того, 2 июня в Мадоне выпало еще 16 миллиметров осадков.
В начале следующей недели погода станет прохладнее, дожди также возможны.