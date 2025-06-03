В парке Эбельмуйжа за 207 692 евро обновят детскую площадку - но лишь к ноябрю

«В прошлом году мы совместными усилиями обновили парк Эбельмуйжа, который является популярным местом отдыха и прогулок для жителей близлежащих районов. Теперь настал черед обновления детской площадки, работы начнутся во второй половине лета. Это будет особая площадка, на которой дети с разными возможностями смогут чувствовать себя принятыми, вовлеченными и сильными», — подчеркнул председатель Комитета по жилищному хозяйству и окружающей среде Рижской думы Виестур Зепс.