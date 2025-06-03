В парке Эбельмуйжа за 207 692 евро обновят детскую площадку - но лишь к ноябрю
Департамент жилищного хозяйства и окружающей среды Рижской думы в этом году обновит детскую площадку в парке Эбельмуйжа в Зиепниеккалнсе, заменив устаревшие игровые элементы и покрытие площадки.
«В прошлом году мы совместными усилиями обновили парк Эбельмуйжа, который является популярным местом отдыха и прогулок для жителей близлежащих районов. Теперь настал черед обновления детской площадки, работы начнутся во второй половине лета. Это будет особая площадка, на которой дети с разными возможностями смогут чувствовать себя принятыми, вовлеченными и сильными», — подчеркнул председатель Комитета по жилищному хозяйству и окружающей среде Рижской думы Виестур Зепс.
При реконструкции детской площадки будет сделан акцент на создание инклюзивной среды для детей с разными, в том числе ограниченными, возможностями. В части площадки предусмотрено покрытие из резины, а все игровые элементы — карусель, многофункциональный игровой комплекс, а также интерактивная музыкальная арка — будут обеспечены возможностью использования детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Кроме того, песочница с домиком и игровым столиком будет расположена на границе резинового и песчаного покрытий, чтобы дети на инвалидных колясках могли играть с песком у столика и участвовать в общих играх.
В другой части площадки будет обновлено песчаное покрытие и установлены несколько качелей, игровой комплекс, а также почти четырехметровая вращающаяся пирамидальная сетка. На газоне рядом с площадкой планируется разместить гамаки для спокойного отдыха.
На обновленной детской площадке не будут выделены отдельные зоны для детей разного возраста, основное внимание будет уделено созданию пространства, в котором все дети смогут чувствовать себя принятыми, вовлеченными и сильными.
Рижская дума по результатам закупки заключила договор на разработку проектной документации и проведение работ по реконструкции детской площадки парка Эбельмуйжа с компанией SIA Fixman. В настоящее время разрабатывается проект реконструкции площадки. В зависимости от хода согласования проекта строительные работы начнутся ориентировочно в августе. Сумма контракта составляет 207 692 евро без НДС, срок выполнения — ноябрь.