Алкогольное опьянение или суицидальные намерения? Идет расследование смертельной аварии на Даугавгривском шоссе

По всей вероятности, именно водитель легковой машины вел транспортное средство с чрезмерной скоростью и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с автобусом, который направлялся из Болдераи в центр Риги. Неофициальные источники утверждают, что в момент удара стрелка спидометра автомобиля застыла на отметке 110 км/ч. Скорость автобуса можно будет определить по данным глобальной навигационной системы предприятия Rīgas satiksme. Точное количество людей в автобусе в момент аварии неизвестно, но он был не полностью заполнен, и большинство пассажиров на момент столкновения сидели, что их спасло.