Алкогольное опьянение или суицидальные намерения? Идет расследование смертельной аварии на Даугавгривском шоссе
Даугавгривское шоссе - дорога, соединяющая центр Риги с Болдераей. Этот участок всегда был опасен для пешеходов и велосипедистов из-за узких полос движения и неразвитой инфраструктуры. Здесь уже не раз случались смертельные аварии. И на прошлой неделе на этом шоссе снова произошла трагедия.
Службы экстренного реагирования и спасатели максимально быстро ликвидировали последствия аварии, чтобы расчистить Даугавгривское шоссе от искореженного металла. На обочине дороги, накрытое синим брезентом, лежало тело водителя легкового автомобиля, сообщает «Degpunktā».
По всей вероятности, именно водитель легковой машины вел транспортное средство с чрезмерной скоростью и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с автобусом, который направлялся из Болдераи в центр Риги. Неофициальные источники утверждают, что в момент удара стрелка спидометра автомобиля застыла на отметке 110 км/ч. Скорость автобуса можно будет определить по данным глобальной навигационной системы предприятия Rīgas satiksme. Точное количество людей в автобусе в момент аварии неизвестно, но он был не полностью заполнен, и большинство пассажиров на момент столкновения сидели, что их спасло.
По информации муниципального предприятия Rīgas satiksme, в результате аварии пострадали три человека, включая водителя автобуса. Компания сделает все возможное, чтобы поддержать своего сотрудника в процессе восстановления. Что касается дальнейших действий, впереди плотное сотрудничество с полицией. Необходимо изучить записи с видеокамер в салоне автобуса.
«Предварительная информация указывает на то, что автобус ехал по своей полосе, а легковой автомобиль выехал на эту полосу, и произошло лобовое столкновение», — сообщила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Полиции предстоит выяснить, почему водитель легковой машины, не обгоняя другие транспортные средства, выехал на встречную полосу. Предполагаемые причины — алкогольное опьянение или суицидальные намерения. Это уже 44-й человек, погибший в ДТП на дорогах Латвии в этом году.