Инициатива на Manabalss.lv, которая поможет поднять престиж профессии учителя, почти набрала нужное число голосов

Авторы подчеркивают, что «педагогическая работа — одна из самых эмоционально и психологически напряженных», и она требует не только высокой квалификации, но и устойчивости к постоянному стрессу, коммуникационной нагрузке и изменениям в образовательной системе. «И латвийские, и международные исследования подтверждают, что педагоги — одна из профессиональных групп, чаще всего сталкивающихся с эмоциональным выгоранием, стрессом и проблемами со здоровьем», — говорится в тексте автора инициативы.