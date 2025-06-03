Инициатива на Manabalss.lv, которая поможет поднять престиж профессии учителя, почти набрала нужное число голосов
На портале общественных инициатив Manabalss.lv стремительно набирает поддержку предложение ввести возможность досрочного выхода на пенсию для латвийских педагогов.
За пару недель инициатива собрала более 9800 подписей из необходимых 10 000, что означает — уже в ближайшее время она может быть подана на рассмотрение Сейма.
Предложение предусматривает добровольный выход на пенсию с 60 лет для тех педагогов, чей профессиональный стаж составляет не менее 35 лет. При этом авторы инициативы настаивают на том, чтобы пенсия выплачивалась в полном — 100% — объеме. Такая мера, по их мнению, позволит «обеспечить достойный, гибкий переход от активной трудовой деятельности к заслуженному отдыху».
Авторы подчеркивают, что «педагогическая работа — одна из самых эмоционально и психологически напряженных», и она требует не только высокой квалификации, но и устойчивости к постоянному стрессу, коммуникационной нагрузке и изменениям в образовательной системе. «И латвийские, и международные исследования подтверждают, что педагоги — одна из профессиональных групп, чаще всего сталкивающихся с эмоциональным выгоранием, стрессом и проблемами со здоровьем», — говорится в тексте автора инициативы.
В Латвии, в отличие от ряда других европейских стран, такие риски практически никак не компенсируются. В то время как в других странах внедряются гибкие схемы выхода на пенсию, снижение нагрузки и альтернативные роли для педагогов с ослабленным здоровьем, в Латвии подобной поддержки фактически нет.