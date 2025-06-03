Солдат ВСУ из Латвии: "Весь мир соберется и сотрет это государство с лица земли"

По словам Сандиса Риекстиньша, ни один из украинских солдат, с которыми он служит, не готов принять «мир по Путину». Он прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что справедливый мир возможен только «после Путина». Он подчеркнул: и украинские командиры, и военные прекрасно осознают, что Кремлю не нужен настоящий мир. «Путин готов к перемирию лишь в том случае, если все останется в нынешних границах. Но пока украинцы удерживают часть российских территорий, он не может на это пойти — иначе в России его не поймут», — заявил Риекстиньш.