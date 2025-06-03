Солдат ВСУ из Латвии: "Весь мир соберется и сотрет это государство с лица земли"
Военнослужащий Вооруженных сил Украины и член правления Латвийской спортивной ассоциации Сандис Риекстиньш в эфире передачи TV24 "Preses klubs" резко раскритиковал идею перемирия с Россией на ее условиях.
По словам Сандиса Риекстиньша, ни один из украинских солдат, с которыми он служит, не готов принять «мир по Путину». Он прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что справедливый мир возможен только «после Путина». Он подчеркнул: и украинские командиры, и военные прекрасно осознают, что Кремлю не нужен настоящий мир. «Путин готов к перемирию лишь в том случае, если все останется в нынешних границах. Но пока украинцы удерживают часть российских территорий, он не может на это пойти — иначе в России его не поймут», — заявил Риекстиньш.
Он назвал текущие переговорные процессы лишь попыткой затянуть время, сравнив их с «растягиванием резины». По его мнению, Путин может надеяться на прорыв вглубь украинской территории или на то, что украинцы устанут от войны и пойдут на уступки. Риекстиньш также напомнил, что Россия уже нарушала договоренности о перемирии — например, во время Пасхи. Несмотря на публичные заявления, российская армия продолжала наносить удары, в том числе по гражданским объектам.
«Что значит “перемирие” для Путина? Это фикция. Война закончится только тогда, когда весь мир соберется и сотрет это государство с лица земли», — жестко подытожил он. Таким образом, позиция украинских солдат, по словам Риекстиньша, остается неизменной: никакого мира на условиях агрессора быть не может.