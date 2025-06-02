Украина и Россия договорились об обмене - 12 000 погибших солдат смогут обрести покой
фото: dpa/picture-alliance
Украина и Россия договорились об обмене телами 12 000 погибших солдат
В мире

Украина и Россия договорились об обмене - 12 000 погибших солдат смогут обрести покой

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В ходе переговоров, состоявшихся в Стамбуле, Украина и Россия достигли соглашения об обмене телами погибших военных по формуле 6000 на 6000. Стороны также договорились провести обмен военнопленными с приоритетом для тяжело раненых.

Как сообщил на пресс-конференции министр обороны Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров, договоренность касается передачи тел шести тысяч украинских военных в обмен на такое же количество тел российских солдат. Также, по словам Умерова, стороны договорились сосредоточиться на обмене пленными, уделяя особое внимание тяжелораненым и молодым бойцам.

Министр добавил, что российская делегация передала Украине свой "меморандум" только во время сегодняшней встречи в Стамбуле.

Со стороны России на переговорах выступал глава делегации Владимир Мединский. Он заявил, что Москва предложила Украине частичное прекращение огня сроком на "два-три дня" на отдельных участках фронта. "Мы предложили конкретное перемирие на два-три дня в определенных районах линии фронта, чтобы командиры могли собрать тела своих погибших солдат", — пояснил Мединский.

Украинская сторона, в свою очередь, настаивает на полном и безусловном прекращении огня.

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