Украина и Россия договорились об обмене - 12 000 погибших солдат смогут обрести покой
В ходе переговоров, состоявшихся в Стамбуле, Украина и Россия достигли соглашения об обмене телами погибших военных по формуле 6000 на 6000. Стороны также договорились провести обмен военнопленными с приоритетом для тяжело раненых.
Как сообщил на пресс-конференции министр обороны Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров, договоренность касается передачи тел шести тысяч украинских военных в обмен на такое же количество тел российских солдат. Также, по словам Умерова, стороны договорились сосредоточиться на обмене пленными, уделяя особое внимание тяжелораненым и молодым бойцам.
Министр добавил, что российская делегация передала Украине свой "меморандум" только во время сегодняшней встречи в Стамбуле.
Со стороны России на переговорах выступал глава делегации Владимир Мединский. Он заявил, что Москва предложила Украине частичное прекращение огня сроком на "два-три дня" на отдельных участках фронта. "Мы предложили конкретное перемирие на два-три дня в определенных районах линии фронта, чтобы командиры могли собрать тела своих погибших солдат", — пояснил Мединский.
Украинская сторона, в свою очередь, настаивает на полном и безусловном прекращении огня.