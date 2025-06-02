Украина и Россия договорились об обмене - 12 000 погибших солдат смогут обрести покой

Как сообщил на пресс-конференции министр обороны Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров, договоренность касается передачи тел шести тысяч украинских военных в обмен на такое же количество тел российских солдат. Также, по словам Умерова, стороны договорились сосредоточиться на обмене пленными, уделяя особое внимание тяжелораненым и молодым бойцам.