Чтобы понравиться избирателям, партии официально потратили почти 2 млн евро на предвыборную агитацию

В свою очередь лица, не связанные с политическими партиями и их объединениями, для предвыборной агитации за или против политических сил и кандидатов в депутаты могут использовать средства, не превышающие 15 минимальных месячных зарплат, то есть 11 100 евро. Для этих лиц ограничения на агитацию распространяются на размещение рекламы, благотворительность, спонсорство, пособия, дарения, а также почтовые услуги.