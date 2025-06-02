Социологи заметили, что среди нелатышей резко выросло число людей, использующих искусственный интеллект

Число пользователей ИИ за год увеличилось на 58%, согласно последним данным исследования Kantar Latvia Digital Pavasaris 2025. Наибольшая доля пользователей искусственного интеллекта наблюдается среди молодежи: 81% или 150 тысяч молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет использовали ИИ-инструменты на компьютере или смартфоне, рост на 14%. В то же время самый стремительный прирост — среди пожилых людей от 65 до 74 лет: летом 2024 года ИИ использовали только 8,1%, а весной 2025 года — уже 16,7%, рост на 106%.