Социологи заметили, что среди нелатышей резко выросло число людей, использующих искусственный интеллект
Весной 2025 года 38,5%, то есть 581,7 тысячи жителей Латвии в возрасте от 16 до 74 лет, использующих интернет, сообщили, что применяют инструменты искусственного интеллекта.
Число пользователей ИИ за год увеличилось на 58%, согласно последним данным исследования Kantar Latvia Digital Pavasaris 2025. Наибольшая доля пользователей искусственного интеллекта наблюдается среди молодежи: 81% или 150 тысяч молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет использовали ИИ-инструменты на компьютере или смартфоне, рост на 14%. В то же время самый стремительный прирост — среди пожилых людей от 65 до 74 лет: летом 2024 года ИИ использовали только 8,1%, а весной 2025 года — уже 16,7%, рост на 106%.
Значительной разницы в количестве пользователей между мужчинами и женщинами нет: ИИ используют 39,9% мужчин и 37,2% женщин. Среди латышей — 39,4%, среди представителей других национальностей — 37,3%. Однако наибольший прирост пользователей был зафиксирован именно среди других национальностей — рост на 98% по сравнению с 2024 годом. По месту жительства самая высокая доля пользователей — в Риге, 46,7%, самая низкая — среди сельских жителей, 33,8%, но и там использование ИИ увеличивается.
Как комментируют эксперты, использование инструментов искусственного интеллекта становится повседневностью для многих групп общества. Их применяют профессионально — для автоматизации задач, генерации идей, в образовании — в учебном процессе, а также в повседневной жизни для личных целей.
Пока в Латвии многие лишь знакомятся с возможностями ИИ, нечеловеческий разум уже достиг таких высот развития, что стал отказываться подчиняться человеку. Ученые пока не понимают, почему происходит то, что давным-давно было предсказано фантастами.