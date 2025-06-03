"Низкий уровень безработицы, конечно, звучит хорошо, но..." Сможет ли Латвия обойтись без гастарбайтеров?

По данным Государственного агентства занятости (ГАЗ), на конец апреля этого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 5,1% от экономически активного населения, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее. По словам члена правления Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Яниса Лиелпетериса, уровень безработицы создает проблемы для предпринимателей, поскольку по сути показывает, что местные трудовые резервы практически исчерпаны. "В то же время это своего рода конкурентный стимул, и предприниматели находятся в ситуации, когда в борьбе за рабочую силу они должны предоставлять лучшие условия, чтобы люди выбирали работу у конкретного работодателя. Это в принципе улучшает положение работников, но усугубляет ситуацию со стороны предприятий, которые должны и повышать зарплаты, и предоставлять другие бонусы", - говорит Лиелпетерис.