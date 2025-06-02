Германский министр назвал Россию "неонационалистической диктатурой"

По словам госминистра, с аналогичной угрозой мы сталкиваемся и на Западе, где также заметны националистические тенденции и стремление ограничить свободу. Это особенно явно проявляется в Америке, считает Ваймер. По его словам, диктатуры, конечно, нельзя поставить в один ряд с демократиями, однако в четырех крупнейших странах мира - Китае, России, Индии и США - можно наблюдать тенденции в обществе, направленные на ограничение свободы науки и культуры.