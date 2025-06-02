Германский министр назвал Россию "неонационалистической диктатурой"
В ФРГ заметили, что науке и культуре сегодня не дают свободно развиваться во многих странах мира. Причем не только в номинальных диктатурах.
Как сообщает Deutsche Welle, государственный министр Германии по вопросам культуры и СМИ Вольфрам Ваймер оценивает нынешнюю ситуацию в этих областях как угрожающую в значительном количестве государств мира.
Госминистр Ваймер уверен, что свободе науки и искусства угрожает "глобальная культурная война". "Мы наблюдаем этот феномен наиболее отчетливо, конечно, в таких в неонационалистических диктатурах, как Китай и Россия", - отметил Вольфрам Ваймер, выступая перед кавалерами немецкого ордена Pour le Mérite, уже много лет вручающегося не за военные заслуги, а за особые достижения в области науки и искусства.
По словам госминистра, с аналогичной угрозой мы сталкиваемся и на Западе, где также заметны националистические тенденции и стремление ограничить свободу. Это особенно явно проявляется в Америке, считает Ваймер. По его словам, диктатуры, конечно, нельзя поставить в один ряд с демократиями, однако в четырех крупнейших странах мира - Китае, России, Индии и США - можно наблюдать тенденции в обществе, направленные на ограничение свободы науки и культуры.