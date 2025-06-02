Даугавпилс масштабно отметил свой 750-летний юбилей
С 29 мая по 1 июня 2025 года Даугавпилс отмечал свое 750-летие.
ФОТО: Даугавпилс масштабно отметил свой 750-летний юбилей
С 29 мая по 1 июня Даугавпилс отмечал свое 750-летие. В этом году масштаб празднования значительно расширился — горожанам и гостям города была предложена насыщенная программа культурных и развлекательных мероприятий.
В течение четырех дней в городе проходили концерты, звучали поздравления и царило праздничное настроение. Посетители всех возрастов могли насладиться захватывающими аттракционами в Семейном парке. Гурманы наслаждались праздничными угощениями, подготовленными кафе в парке. А тем, кто искал подарки — традиционные, современные, красивые, практичные или необычные, стоило заглянуть на праздничную ярмарку на улице Ригас.
Неотъемлемой традицией городского праздника в Даугавпилсе стал праздничный парад, в котором в этом году приняли участие более 3500 человек — организации, учебные заведения, предприятия, общества и муниципальные учреждения. Парад завершился торжественным открытием праздника на площади Единства, где были вручены награды самоуправления «Почетный житель Даугавпилса», а также прозвучало музыкальное приветствие городу от хора Daugavpils Tumšzilais koris.
Одним из самых впечатляющих событий юбилейного праздника стало авиашоу профессиональной пилотажной группы Baltic Bees Jet Team, раскрасившее небо над городом.
Кульминацией праздника стал концерт рок-группы «Би-2» на главной сцене на площади Единства. Прозвучали как легендарные хиты прошлых лет, так и новые песни.
Празднование 750-летия Даугавпилса завершилось грандиозным концертом Латгальского Праздника песни «Дай мне силу», который отметил 100-летие традиции совместного пения в Латгалии и 85-летие первых песенных праздников на эстраде в Стропах.