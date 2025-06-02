ФОТО: Даугавпилс масштабно отметил свой 750-летний юбилей

Неотъемлемой традицией городского праздника в Даугавпилсе стал праздничный парад, в котором в этом году приняли участие более 3500 человек — организации, учебные заведения, предприятия, общества и муниципальные учреждения. Парад завершился торжественным открытием праздника на площади Единства, где были вручены награды самоуправления «Почетный житель Даугавпилса», а также прозвучало музыкальное приветствие городу от хора Daugavpils Tumšzilais koris.