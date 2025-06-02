За 36 месяцев хотят реконструировать Вантовый мост, однако подрядчика никак не найти

Ранее сообщалось, что в прошлом году организованный конкурс был прекращен, так как предложение подал только один участник, чье финансовое предложение превысило финансовые возможности заказчика. В повторном конкурсе были изменены требования: от участника больше не требуется опыт реконструкции или нового строительства вантового моста, однако это требование сохраняется для специалистов по вантам. В минимальный состав проекта реконструкции Вантового моста участники добавили разработанные технические спецификации, которые существенно облегчат понимание запланированных работ по реконструкции.