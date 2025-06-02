Верховный суд отклонил ходатайство об отстранении от должности генерального прокурора

Председатель ВС инициировал проверку предполагаемых нарушений закона со стороны генерального прокурора после оценки обстоятельств, указанных в сообщении информатора. Как заявил председатель ВС, содержащиеся в сообщении утверждения о том, что надзирающему прокурору давались указания, частично подтвердились, и в данных обстоятельствах нарушения было возможным. Это стало достаточным основанием для начала проверки, которую по поручению председателя ВС проводила сенатор ВС Айя Бранта.