Состоится голосование об избрании Латвии в Совет Безопасности ООН

Ежегодно в июне пять членов Совета Безопасности ООН избираются на двухлетний срок. Члены избираются по региональному принципу: пять мест предусмотрено для африканской и азиатской групп, два - для группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна, два - для западноевропейской группы и одно - для восточноевропейской группы, к которой относится Латвия.