Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону, но они не спешат догонять Латвию

Рютте не уточнил, какой процент ВВП должны выделять на оборонные нужды страны НАТО. «Союзники сейчас это обсуждают, поэтому я не буду называть цифру сейчас, но могу подтвердить, что 2%, о которых мы договорились в 2014 году, далеко не достаточно. (...) Это будет значительно больше 2%», — сказал он. По словам лидера НАТО, в дополнение к «жесткому» оборонному финансированию будут обсуждаться расходы, связанные с обороной, такие как финансирование военной мобильности и оборонной промышленности.