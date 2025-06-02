Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону, но они не спешат догонять Латвию
Находящийся с визитом в Вильнюсе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорит, что на саммите в Гааге членам Альянса придется взять на себя обязательства по увеличению расходов на оборону, но он не указывает конкретную долю валового внутреннего продукта (ВВП), которую им следует выделять на оборонные нужды.
«Мы сосредоточились на расходах на оборону. (...) Мы знаем, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея работают сообща, и Россия представляет собой долгосрочную угрозу для НАТО. Вот почему очень важно, чтобы в Гааге, когда мы говорим о финансировании и оборонной промышленности, мы принимали необходимые решения», — заявил лидер Альянса в Вильнюсе в понедельник, прибыв на встречу лидеров восточных и северных стран НАТО.
Поскольку Соединенные Штаты оказывают давление на союзников, требуя тратить 5% своего ВВП на оборону, дипломаты говорят, что Альянс попытается договориться о разделенном на две части обязательстве на саммите в Гааге в конце июня. Предлагается увеличить финансирование только обороны до 3,5% ВВП и выделять еще 1,5% ВВП на нужды, связанные с обороной, такие как развитие инфраструктуры двойного назначения.
Рютте не уточнил, какой процент ВВП должны выделять на оборонные нужды страны НАТО. «Союзники сейчас это обсуждают, поэтому я не буду называть цифру сейчас, но могу подтвердить, что 2%, о которых мы договорились в 2014 году, далеко не достаточно. (...) Это будет значительно больше 2%», — сказал он. По словам лидера НАТО, в дополнение к «жесткому» оборонному финансированию будут обсуждаться расходы, связанные с обороной, такие как финансирование военной мобильности и оборонной промышленности.
В настоящее время страны договорились о 2% ВВП, но пока не все союзники по НАТО достигли этого показателя. Только страны Балтии и Польша публично объявили о планах тратить 5% или более своего ВВП на оборону.