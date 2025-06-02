МИД Латвии отправляется в Южную Америку с особой миссией - раздавать паспорта ЛР
Министерство иностранных дел Латвии (МИД) с сегодняшнего дня до 17 июня организует выезд мобильной паспортной станции в Чили, Аргентину и Бразилию, чтобы проживающие там граждане Латвии могли оформить новые паспорта и удостоверения личности.
Как сообщает министерство, у Латвии нет дипломатических или консульских представительств на территории Южной Америки, и выезд мобильной паспортной станции предоставляет возможность гражданам Латвии, проживающим в этом регионе, оформить паспорт или ID-карту.
Предварительная запись на оформление паспорта или удостоверения личности в рамках визита мобильной станции обязательна. Чтобы записаться, необходимо забронировать время посещения. В Сантьяго (Чили) мобильная станция будет работать 4 июня, в Буэнос-Айресе (Аргентина) — 6 и 7 июня, а в Нова-Одессе (Бразилия) — с 9 по 14 июня. МИД отмечает, что согласно предварительным опросам, уже более 500 человек, постоянно проживающих в Южной Америке, выразили заинтересованность в оформлении новых документов, удостоверяющих личность.
Визит осуществляется при активной поддержке местной латвийской диаспоры в Аргентине и Бразилии, а также почетного консула Латвии в Чили. Предыдущий подобный выезд мобильной паспортной станции в Южную Америку состоялся в 2015 году.