МИД Латвии отправляется в Южную Америку с особой миссией - раздавать паспорта ЛР

Предварительная запись на оформление паспорта или удостоверения личности в рамках визита мобильной станции обязательна. Чтобы записаться, необходимо забронировать время посещения. В Сантьяго (Чили) мобильная станция будет работать 4 июня, в Буэнос-Айресе (Аргентина) — 6 и 7 июня, а в Нова-Одессе (Бразилия) — с 9 по 14 июня. МИД отмечает, что согласно предварительным опросам, уже более 500 человек, постоянно проживающих в Южной Америке, выразили заинтересованность в оформлении новых документов, удостоверяющих личность.