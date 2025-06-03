США ввели визовый режим для одной страны ЕС. В чем причина?
США исключили Румынию из программы Visa Waiver из-за организованной преступности и высокого уровня отказов в визах.
В конце 2024 года правительства США и Румынии сообщали о снижении уровня отказов до менее чем 3% — именно такой показатель требуется для участия в программе. Но не помогло.
«Программа находится на стадии пересмотра. Мы знаем, какие критерии привели к ее приостановке: организованная преступность и слишком высокий процент отказов. Обсуждение по поводу уровня отказов продолжается. Я не могу сказать, когда у Румынии появится шанс войти в программу. Это решение принимает Министерство внутренней безопасности США», — заявил МИД Румынии.
Изначально Госдепартамент США подтвердил допуск Румынии к программе Visa Waiver 27 ноября 2024 года. Тогда сообщалось, что страна достигла необходимого уровня отказов для безвизового въезда. В январе, за несколько дней до окончания президентского срока Джо Байдена, американское правительство сообщило, что отмена виз должна была вступить в силу в марте.
Однако в конце марта США объявили о приостановке процесса вступления Румынии в программу, а затем официально исключили ее. По официальной версии, американское правительство заявило, что это необходимо для обеспечения безопасности границ и иммиграционного контроля.
Латвия уже давно является участником программы Visa Waiver, то есть ее граждане могут посещать США без виз. Правда, перед поездкой надо заполнить электронную анкету. Программа Visa Waiver не распространяется на студентов и тех, кто хочет в США работать.