Новая головная боль кандидатов в мэры - мало выиграть выборы, надо получить допуск к гостайне! А если не дадут?
В предстоящую субботу по всей Латвии пройдут выборы в самоуправления. Однако поддержка избирателей будет не единственным, что придется заслужить кандидатам - руководители самоуправлений и их заместители теперь должны будут получать разрешение на работу с государственной тайной.
Такие поправки в свое время инициировал президент Латвии, поскольку в случае угрозы важна способность самоуправлений реагировать и действовать, а политическому руководству самоуправлений, возможно, придется ознакомиться с анализами угроз, проводимыми органами государственной безопасности и армией, сообщает TV3.lv.
Год назад такие специальные допуски к работе с государственной тайной стали обязательными и для исполнительных директоров самоуправлений, и без них они теряли свои должности. Иная ситуация будет с избранными мэрами и депутатами, которые не получат допуск. "Избавиться" от них будет гораздо сложнее. Как сообщила программа "Ничего личного", с одной стороны, местные лидеры согласились, что в самоуправлениях мэр, который является и главой комиссии по гражданской обороне, от доступа к гостайне только выиграет. С другой стороны, были высказаны опасения, что поправками воспользуются политические конкуренты, поскольку партии власти имеют большее влияние на службы безопасности.
Шестимесячная проверка исполнительных директоров и их заместителей показывает, что оценка спецслужб может затянуться. Кроме того, в отличие от исполнительных директоров, политическое руководство самоуправления не теряет автоматически свою должность, если не получает доступа. Отказ или отмену можно оспорить сначала у Генерального прокурора, а затем в суде. Мэр может не уходить в отставку и быть защищен коалицией. "Мы как министерство сделаем все возможное, чтобы те, у кого нет допуска, больше не смогли возглавлять думы. И я хотела бы выразить надежду, что думы будут достаточно сознательными и не будут искать обходных путей, если у мэра и его заместителя нет допуска", - сказала министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня.