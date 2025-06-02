Новая головная боль кандидатов в мэры - мало выиграть выборы, надо получить допуск к гостайне! А если не дадут?

Шестимесячная проверка исполнительных директоров и их заместителей показывает, что оценка спецслужб может затянуться. Кроме того, в отличие от исполнительных директоров, политическое руководство самоуправления не теряет автоматически свою должность, если не получает доступа. Отказ или отмену можно оспорить сначала у Генерального прокурора, а затем в суде. Мэр может не уходить в отставку и быть защищен коалицией. "Мы как министерство сделаем все возможное, чтобы те, у кого нет допуска, больше не смогли возглавлять думы. И я хотела бы выразить надежду, что думы будут достаточно сознательными и не будут искать обходных путей, если у мэра и его заместителя нет допуска", - сказала министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня.