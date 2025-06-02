Лето ломает телефоны: число заявлений на страховые выплаты взлетает на 60 %

"В настоящее время страхуется каждый второй приобретенный телефон, причем одинаково часто страхуются как бюджетные, так и телефоны высокого класс, - отмечает руководитель страховых услуг Tele2 Земгус Эглитис. - Чаще всего страховые случаи связаны с тем, что смартфон случайно выскальзывает из рук или падает с поверхности и разбивается. Интересно, что летом сравнительно часто происходят и такие инциденты, когда телефон забывают на крыше автомобиля, и, начав движение, он соскальзывает и повреждается".