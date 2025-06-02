Лето ломает телефоны: число заявлений на страховые выплаты взлетает на 60 %
Согласно собранным данным компании Tele2, в летние месяцы количество заявлений на получение страхового возмещения за поврежденные или украденные мобильные телефоны существенно возрастает — на 60 % по сравнению с зимними месяцами.
Это объясняется тем, что в самое теплое и солнечное время года люди чаще проводят свободное время на свежем воздухе, наслаждаясь активным отдыхом на природе или посещая различные культурные и развлекательные мероприятия.
Также наблюдается, что за последние три года средняя сумма страховой выплаты за один случай выросла на 80%. Это связано как с повышением стоимости ремонтных работ, так и с удорожанием запасных частей для телефонов.
"В настоящее время страхуется каждый второй приобретенный телефон, причем одинаково часто страхуются как бюджетные, так и телефоны высокого класс, - отмечает руководитель страховых услуг Tele2 Земгус Эглитис. - Чаще всего страховые случаи связаны с тем, что смартфон случайно выскальзывает из рук или падает с поверхности и разбивается. Интересно, что летом сравнительно часто происходят и такие инциденты, когда телефон забывают на крыше автомобиля, и, начав движение, он соскальзывает и повреждается".
Tele2 напоминает, что поврежденные устройства важно ремонтировать только в авторизованных сервисных центрах. В противном случае необходимо учитывать несколько рисков: во-первых, теряется гарантия устройства; во-вторых, при ремонте могут использоваться неоригинальные детали, что может повлиять на работу устройства и его качество, сократив срок службы после ремонта.