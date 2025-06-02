В понедельник в Латвии ожидаются дожди, местами сильные

Больше осадков выпадет утром и в первой половине дня. Начиная с запада страны дождь стихнет, но в некоторых местах снова ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. На большей части территории страны между облаками будет светить солнце. Западный ветер сменится западным, его скорость в порывах будет достигать 9-14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +15...+20 градусов.