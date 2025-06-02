Манят дальние страны: более 60% жителей Латвии проведут летние каникулы в путешествиях

Как отмечают представители банка, в этом году по сравнению с прошлым больше людей заявили о том, что они будут путешествовать в дальние страны. Поездки за границу особенно популярны среди молодежи, а больше всего тех, кто планирует ездить по Латвии, - среди людей в возрасте 30-39 лет. Опрос показывает, что все больше людей планируют путешествовать как по странам Балтии, так и за ее пределы.