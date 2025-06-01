Трасса Бикерниеку превратилась в оазис ретро-вещей (01.06.2025)
1 июня на трассе Бикерниеку прошла первая в этом сезоне встреча коллекционеров и реставраторов старинных вещей, организованная обществом "Клуб антикварных ...
ФОТО: любители старинных вещей встречаются на трассе Бикерниеку - здесь можно найти настоящие сокровища
Сегодня на трассе Бикерниеку проходит первая в этом сезоне встреча коллекционеров и реставраторов старинных вещей, организованная обществом "Клуб антикварных автомобилей Латвии".
Это традиционное мероприятие для реставраторов, коллекционеров и поклонников ретро, которое "Клуб антикварных автомобилей Латвии" проводит уже более тридцати лет несколько раз в год.
Это отличная возможность встретиться с единомышленниками, поделиться опытом в реставрации различных предметов, пополнить свои коллекции новыми экспонатами или просто приобрести какой-нибудь старинный бытовой предмет, картину или вазу для интерьера своего дома.
Помимо уже упомянутых вещей, здесь можно найти запчасти для своего ретроавтомобиля, мотоцикла или велосипеда, а также старинные периодические издания, календари, книги, игрушки и изделия из фарфора.