1 июня на трассе Бикерниеку прошла первая в этом сезоне встреча коллекционеров и реставраторов старинных вещей, организованная обществом "Клуб антикварных автомобилей Латвии".

Трасса Бикерниеку превратилась в оазис ретро-вещей (01.06.2025)

1 июня на трассе Бикерниеку прошла первая в этом сезоне встреча коллекционеров и реставраторов старинных вещей, организованная обществом "Клуб антикварных ...

В Латвии

ФОТО: любители старинных вещей встречаются на трассе Бикерниеку - здесь можно найти настоящие сокровища

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Otkrito.lv

Сегодня на трассе Бикерниеку проходит первая в этом сезоне встреча коллекционеров и реставраторов старинных вещей, организованная обществом "Клуб антикварных автомобилей Латвии".

Это традиционное мероприятие для реставраторов, коллекционеров и поклонников ретро, которое "Клуб антикварных автомобилей Латвии" проводит уже более тридцати лет несколько раз в год.

Это отличная возможность встретиться с единомышленниками, поделиться опытом в реставрации различных предметов, пополнить свои коллекции новыми экспонатами или просто приобрести какой-нибудь старинный бытовой предмет, картину или вазу для интерьера своего дома.

Помимо уже упомянутых вещей, здесь можно найти запчасти для своего ретроавтомобиля, мотоцикла или велосипеда, а также старинные периодические издания, календари, книги, игрушки и изделия из фарфора.

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