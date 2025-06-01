В понедельник в Риге временами ожидается дождь, возможна гроза
Ночью в Латвии ожидается ухудшение погоды – с запада придет атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы. Небо затянется облаками, температура воздуха снизится, а в течение дня осадки продолжатся практически по всей стране. Однако во второй половине дня возможны прояснения и солнечные периоды.
Ночью Латвию с запада достигнет и начнет пересекать атмосферный фронт, поэтому небо затянется облаками, и в западных, а также центральных районах ожидается дождь, местами возможна гроза. Будет дуть слабый до умеренного южного ветра. Минимальная температура воздуха составит +10...+15°, в восточных районах +7...+10°.
В Риге в начале ночи небо еще прояснится, но позже его затянут облака, утром ожидается дождь, возможна также гроза. Будет дуть слабый до умеренного южного ветра. Минимальная температура воздуха составит +13...+15°. Днем атмосферный фронт продолжит пересекать территорию Латвии, поэтому в большинстве районов ожидается дождь, местами на востоке сильные ливни с грозами. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, который повернет на юго-западный, западный. Максимальная температура воздуха составит +14...+19°.
В Риге днем временами ожидается дождь, возможна гроза, но после обеда небо прояснится. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, который повернется на юго-западный, западный. Максимальная температура воздуха составит +17...+19°.
После обеда, когда небо прояснится и выглянет солнце, интенсивность ультрафиолетового излучения будет умеренно высокой, поэтому рекомендуется не находиться продолжительное время под прямыми солнечными лучами!