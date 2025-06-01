В понедельник в Риге временами ожидается дождь, возможна гроза

В Риге в начале ночи небо еще прояснится, но позже его затянут облака, утром ожидается дождь, возможна также гроза. Будет дуть слабый до умеренного южного ветра. Минимальная температура воздуха составит +13...+15°. Днем атмосферный фронт продолжит пересекать территорию Латвии, поэтому в большинстве районов ожидается дождь, местами на востоке сильные ливни с грозами. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, который повернет на юго-западный, западный. Максимальная температура воздуха составит +14...+19°.