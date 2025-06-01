В экзаменах CSDD появилось нововведение - пятиминутная поездка с навигатором
В экзаменах на вождение категории B (легковые автомобили), проводимых Дирекцией безопасности дорожного движения Латвии (CSDD), с 1 июня вводится задание продолжительностью около пяти минут, в рамках которого экзаменуемому необходимо будет следовать указаниям навигационной системы, сообщили представители CSDD.
В CSDD пояснили, что новый порядок не изменяет текущую структуру сдачи экзамена, но предусматривает, что ближе к завершению испытания экзаменатор установит короткий маршрут длительностью примерно пять минут, который экзаменуемый должен будет проехать, ориентируясь по навигации.
Представители CSDD также отметили, что процесс сдачи экзамена должен соответствовать реальной дорожной ситуации и повседневному поведению водителей. Учитывая, что все больше водителей ежедневно используют навигационные устройства, было принято решение заменить этап «самостоятельного вождения» — когда экзаменуемый ехал без указаний экзаменатора — на вождение с использованием навигационной системы.
Такой этап включен для того, чтобы убедиться в способности нового водителя распределять внимание и безопасно управлять автомобилем, следуя указаниям навигатора.
Использование навигационных устройств на экзаменах уже применяется во многих странах Европейского союза, например, в Германии, Швеции, Нидерландах и других, добавили в CSDD.
Ранее сообщалось, что CSDD в 2024 году выдала 15 947 водительских удостоверений новым водителям. В 2023 году — 16 355, в 2022 году — 17 791, в 2021 году — 15 687, в 2020 году — 18 193, в 2019 году — 18 643, в 2018 году — 16 792, в 2017 году — 19 373, в 2016 году — 21 475, в 2015 году — 21 608, в 2014 году — 21 226 удостоверений.