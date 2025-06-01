С сегодняшнего дня в экзаменах CSDD появилось нововведение - пятиминутная поездка с навигатором

Ранее сообщалось, что CSDD в 2024 году выдала 15 947 водительских удостоверений новым водителям. В 2023 году — 16 355, в 2022 году — 17 791, в 2021 году — 15 687, в 2020 году — 18 193, в 2019 году — 18 643, в 2018 году — 16 792, в 2017 году — 19 373, в 2016 году — 21 475, в 2015 году — 21 608, в 2014 году — 21 226 удостоверений.