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Человек погиб в результате пожара в Тукумсском крае
В субботу, 31 мая, в результате пожара в Тукумском крае погиб один человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
В 16.13 в субботу ГПСС получила вызов в Тукумсский край, где горел двухэтажный жилой дом площадью 160 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек. В 20.45 пожар был ликвидирован. На тушении пожара также работали добровольные пожарные из Смарде, Энгуре и Лапмежциемса.
За прошедшие сутки в ГПСС поступило 39 вызовов - 14 на пожаротушение, 14 на спасательные работы и еще 11 вызовов были ложными.