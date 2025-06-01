Человек погиб в результате пожара в Тукумсском крае

В 16.13 в субботу ГПСС получила вызов в Тукумсский край, где горел двухэтажный жилой дом площадью 160 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек. В 20.45 пожар был ликвидирован. На тушении пожара также работали добровольные пожарные из Смарде, Энгуре и Лапмежциемса.