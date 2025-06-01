Скандальная чемпионка Иман Хелиф отстранена от женского бокса в Нидерландах до проверки пола

Международная боксерская ассоциация (IBA) объявила, что с июля во время соревнований будут введены проверки пола — цель этих проверок, как утверждается, заключается в «снижении обеспокоенности по поводу безопасности и благополучия всех боксеров, включая Иман Хелиф». Ассоциация также указала, что «с учетом множества откликов, высказанных в связи с возможным участием чемпионки в Боксерском Кубке Эйндховена Алжирской федерации бокса было направлено письмо, в котором сообщается, что Иман отныне не сможет выступать в женской категории».