Скандальная чемпионка Иман Хелиф отстранена от женского бокса в Нидерландах до проверки пола
Противоречиво оцениваемая алжирская боксерша Иман Хелиф, завоевавшая золото на Олимпийских играх в Париже в весовой категории до 66 килограммов, не сможет участвовать в женской категории в соревнованиях, которые пройдут 5 июня в Нидерландах.
Международная боксерская ассоциация (IBA) объявила, что с июля во время соревнований будут введены проверки пола — цель этих проверок, как утверждается, заключается в «снижении обеспокоенности по поводу безопасности и благополучия всех боксеров, включая Иман Хелиф». Ассоциация также указала, что «с учетом множества откликов, высказанных в связи с возможным участием чемпионки в Боксерском Кубке Эйндховена Алжирской федерации бокса было направлено письмо, в котором сообщается, что Иман отныне не сможет выступать в женской категории».
«Иман Хелиф не имеет права участвовать в женской категории на Боксером Кубке Эйндховена, который пройдет с 5 по 10 июня 2025 года, а также в любом мероприятии под эгидой World Boxing, пока не пройдет генетическую проверку пола в соответствии с правилами и процедурами тестирования World Boxing», — говорится в письме.
Согласно уставу World Boxing, изменения в правилах соревнований обычно вносятся Конгрессом. Однако в особых или чрезвычайных обстоятельствах Исполнительный комитет World Boxing имеет право вносить немедленные изменения в правила соревнований, если старые больше не считаются действующими или если изменившиеся обстоятельства требуют срочных корректировок. В мае 2025 года новый Исполнительный комитет бокса воспользовался этими полномочиями и утвердил новые критерии соответствия для участия в мужской и женской категориях бокса.
«Эти новые правила были разработаны с четкой целью — защитить спортсменов в контактных видах спорта, особенно учитывая физические риски, связанные с боксом. Переход к обязательному тестированию пола — часть нашей новой политики в отношении гендера, возраста и весовых ограничений. Мы хотим обеспечить равные условия для мужчин и женщин», — заявили руководители ассоциации.