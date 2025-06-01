Курортный праздник в Юрмале закончился хаосом и толпами в поездах: в Ригу после салюта смогли уехать далеко не все!

Если в сторону Тукумса все уехали без особых проблем, то предпоследняя электричка в Ригу не выдержала наплыва пассажиров — многие так и не смогли в нее попасть. Как сообщили порталу Otkrito.lv очевидцы, толпа буквально штурмовала двери, люди ругались, кричали, пытались прорваться первыми. А все потому, что до следующей (дополнительной) электрички в Ригу было еще 45 минут - людям совсем не хотелось столько ждать на перроне, тем более что на улице было уже достаточно холодно.