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В Латвии
Сегодня 09:04
Лето пришло! В воскресенье в Латвии ожидается солнечная погода
Воскресенье в Латвии ожидается солнечным, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем под влиянием области высокого давления в Латвии будет солнечно и без осадков. Ожидается слабый ветер, а воздух прогреется до +17...+22 градусов.
Над Ригой в течение дня облаков также будет немного, и осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха поднимется до +21...+22 градусов.
В середине дня и после полудня, при солнечной погоде, уровень ультрафиолетового (УФ) излучения будет умеренно высоким.