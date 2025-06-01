"Путину удалось загипнотизировать целую нацию": писателю Иманту Ланцманису жаль русский народ

«По-моему, Россия должна в этом году или в следующем показать, что она больше не тянет — в самом прямом смысле этого слова, — отметил Ланцманис. — Не тянет ничего — и речь не только об ее жалком бюджете. Я думаю, людям в конце концов надоест жить так, как они живут». Он подчеркнул бедственное положение жителей глубинки: «Мы знаем, как живут люди в глубокой России — словно в Средние века. Когда все это рухнет, Западу не придется изнурять себя, выделяя 5% от ВВП на оборону».