"Мы просто сжигали ветки..." В Вентспилсе в языках пламени сгорело хозяйство одной семьи
В Вентспилсе сгорело хозяйство одной семьи — гараж и сарай. Владельцы дома отмечают, что произошедшее нанесет серьезный удар по семейному бюджету, поскольку в гараже находился дорогой трактор и другие хозяйственные вещи, сообщает передача "Degpunktā".
Первыми беду заметили местные жители — они услышали громкий взрыв и увидели, как со стороны этого хозяйства поднимается черный дым. Именно они вызвали спасателей, которые вскоре прибыли на место происшествия и начали борьбу с огнем.
Хозяин дома рассказывает, что пожар возник случайно — они сжигали ветки во дворе, и, видимо, искра вырвалась из костра. "Сын позвонил. Говорит — в Facebook пишут, что у нас что-то горит. А мы как раз домой ушли. Дым был такой черный".
Также хозяин подчеркивает, что произошедшее сильно ударит по бюджету семьи, ведь сгорел не только гараж и сарай, но и находившийся там трактор и другие хозяйственные материалы. "Все сгорело. Там было много строительных материалов. Было очень жарко. Трактор еще можно было бы успеть потушить, но жар был слишком сильный. Сын попытался, но не смог", — рассказывает он.
Он подсчитал, что общий ущерб может составлять около 20 тысяч евро. Тем не менее мужчина чувствует облегчение, ведь в тот вечер ветер дул от жилого дома — если бы погода сложилась иначе, огонь мог бы перекинуться и на жилое здание.