"Мы просто сжигали ветки..." В Вентспилсе в языках пламени сгорело хозяйство одной семьи

Также хозяин подчеркивает, что произошедшее сильно ударит по бюджету семьи, ведь сгорел не только гараж и сарай, но и находившийся там трактор и другие хозяйственные материалы. "Все сгорело. Там было много строительных материалов. Было очень жарко. Трактор еще можно было бы успеть потушить, но жар был слишком сильный. Сын попытался, но не смог", — рассказывает он.