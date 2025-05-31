Переход на латышский в школах Риги: статистика говорит о проблемах у части детей

В целом, в 71% случаев учащиеся могли общаться на латышском языке на должном уровне, а в 29% случаев коммуникативные навыки были ниже, чем можно было бы ожидать на втором году перехода. Также было установлено, что в 65% случаев преподаватели использовали стратегии изучения языка и коммуникации, чтобы помочь учащимся улучшить свои языковые навыки. Также было также обнаружено, что 40% уроков были "сильно фронтальными" или "педагогически центрированными", на которых учащиеся не могли достаточно активно участвовать в уроке. По данным департамента, только на 25% наблюдаемых уроков учащиеся получали адекватную и достаточную обратную связь.