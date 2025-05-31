Переход на латышский в школах Риги: статистика говорит о проблемах у части детей
Переход на обучение на латышском языке в Риге продолжается, однако результаты проверок показали, что у значительной части школьников возникают трудности с коммуникацией.
Во второй год перехода на латышский язык обучения у 29% рижских школьников навыки общения на латышском были хуже, чем ожидалось, показали проведенные в школах проверки.
На прошлой неделе на заседании комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы представители Департамента образования, культуры и спорта рассказали о ходе перехода на обучение на латышском языке в 2024/2025 учебном году. Департамент сообщил, что в 100% случаев было установлено, что уроки проводятся на латышском языке. Кроме того, в 100% случаев использовались учебные материалы на латышском языке.
В целом, в 71% случаев учащиеся могли общаться на латышском языке на должном уровне, а в 29% случаев коммуникативные навыки были ниже, чем можно было бы ожидать на втором году перехода. Также было установлено, что в 65% случаев преподаватели использовали стратегии изучения языка и коммуникации, чтобы помочь учащимся улучшить свои языковые навыки. Также было также обнаружено, что 40% уроков были "сильно фронтальными" или "педагогически центрированными", на которых учащиеся не могли достаточно активно участвовать в уроке. По данным департамента, только на 25% наблюдаемых уроков учащиеся получали адекватную и достаточную обратную связь.
В результате оценки образовательных учреждений 88% учреждений получили оценку "хорошо" или "очень хорошо".
Государственный язык используется во время учебных занятий, но в повседневном общении между детьми часто используются другие языки. Некоторые родители недостаточно информированы о характере и важности перехода на госязык, что приводит к отсутствию сотрудничества между родителями и учителями.