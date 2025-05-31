Впервые в Maxima - вакансии для молодежи не только в магазинах, но и на производстве
Сеть розничной торговли Maxima Latvija этим летом предложит почти 400 рабочих мест для молодежи в 37 городах страны. Впервые наряду с вакансиями в магазинах будут доступны рабочие места на пищевом производстве и в административной сфере.
Сеть розничной торговли Maxima Latvija летом предложит почти 400 рабочих мест для молодежи. С июня по август Maxima Latvija в сотрудничестве с Государственным агентством занятости предлагает молодым людям возможность поработать в 37 городах Латвии.
В этом году впервые, помимо работы в магазинах, предлагаются вакансии на пищевом производстве и в администрации.
Работая в Maxima Latvija, молодые люди смогут познакомиться с основными принципами розничной торговли, узнать о повседневных процессах в магазине, развить навыки межличностного общения.
В летние месяцы молодым людям будет предложена работа в Айзкраукле, Алуксне, Адажи, Балдоне, Баложи, Цесисе, Дагде, Добеле, Иецаве, Яунциемсе, Елгаве, Юрмале, Кулдиге, Кекаве, Лиепае, Марупе, Олайне, Резекне, Салацгриве, Саласпилсе, Салдусе, Сигулде, Талси, Вентспилсе, Айзпуте, Бауске, Гулбене, Екабпилсе, Кокнесе, Лимбажи, Ливаны, Лудзе, Огре, Прейли, Рое, Риге и Смилтене.