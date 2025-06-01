Илзе Винькеле: "Для чего нам нужны танки, если не будет людей, которые пойдут защищать Латвию?"
Илзе Винькеле, глава Отдела безопасности лекарств Государственного агентства лекарств и бывшая министр здравоохранения, высказалась о хронических проблемах с финансированием здравоохранения в Латвии. Она подчеркнула, что бюджет на здравоохранение – это политический выбор, который часто уступает приоритетам обороны, несмотря на очевидные возможности для повышения эффективности и экономии средств.
«Десятилетиями я повторяю, что финансирование здравоохранения – это исключительно политическое решение. Конечно, всегда говорили: сначала реформы, потом деньги! Но, честно говоря, сейчас речь уже не о реформах, а о нормальных улучшениях повседневных процессов, где очевидно можно сразу получить 10% эффективности и экономии, – однако, к сожалению, приходится противопоставлять, потому что давайте посмотрим, что сейчас происходит с обороной?» – сказала в передаче TV24 «Preses klubs» Илзе Винькеле, обсуждая бюджет здравоохранения и доступность новых инновационных препаратов для пациентов в Латвии.
«Давайте посмотрим, что происходит с обороной? 5% – и все! Нужно занять? Занимаем! Будем делать, да! Потому что безопасность», – эмоционально продолжила Винькеле, рассуждая о том, как выделяются средства на нужды обороны.
«Я очень извиняюсь, но здоровье – это такая же безопасность. Для чего нам нужны танки, если не будет людей, которые пойдут защищать Латвию? В моей голове это не дилемма курицы и яйца. А какова аргументация? Да, война и все такое, но аргументация в том, что наши стратегические партнеры требуют. Трамп требует, чтобы мы выделяли 5% ВВП на оборону», – добавила она.
С финансированием здравоохранения в Латвии ситуация иная, ведь президент США Дональд Трамп не требует увеличивать расходы на эту сферу. «Но в здравоохранении нам Трамп не приказывает! В здравоохранении нас просят наши жители. Мы просим – те люди, которые здесь не получают лечения, которые стоят в очередях, которые, столкнувшись с болезнью, вынуждены платить катастрофические расходы из собственного кармана. Извините, немного эмоционально... Но это потому, что здравоохранение даже на политическом уровне воспринимается как дикий зверь, который сам себя прокормит. Не дадут? Пойдет в лес и что-то себе найдет...» – подчеркнула Винькеле.