Илзе Винькеле: "Для чего нам нужны танки, если не будет людей, которые пойдут защищать Латвию?"

С финансированием здравоохранения в Латвии ситуация иная, ведь президент США Дональд Трамп не требует увеличивать расходы на эту сферу. «Но в здравоохранении нам Трамп не приказывает! В здравоохранении нас просят наши жители. Мы просим – те люди, которые здесь не получают лечения, которые стоят в очередях, которые, столкнувшись с болезнью, вынуждены платить катастрофические расходы из собственного кармана. Извините, немного эмоционально... Но это потому, что здравоохранение даже на политическом уровне воспринимается как дикий зверь, который сам себя прокормит. Не дадут? Пойдет в лес и что-то себе найдет...» – подчеркнула Винькеле.