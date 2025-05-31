В первый день лета погода в Латвии будет солнечной и теплой

Ночью небо над Латвией будет преимущественно ясным, лишь в начале ночи на востоке ожидается больше облаков и местами кратковременные дожди. При слабом ветре в отдельных районах может образоваться туман. Температура воздуха опустится до +4...+9°, но местами в юго-восточных районах и на побережье залива воздух останется теплее – +10...+11°.