В первый день лета погода в Латвии будет солнечной и теплой
Ночью над Латвией ожидается преимущественно ясная погода, на востоке возможны кратковременные дожди. Днем установится солнечная и сухая погода благодаря влиянию высокого давления.
Ночью небо над Латвией будет преимущественно ясным, лишь в начале ночи на востоке ожидается больше облаков и местами кратковременные дожди. При слабом ветре в отдельных районах может образоваться туман. Температура воздуха опустится до +4...+9°, но местами в юго-восточных районах и на побережье залива воздух останется теплее – +10...+11°.
В Риге ночь пройдет с небольшим количеством облаков и без осадков. Будет дуть слабый ветер, минимальная температура воздуха составит +10...+11°. Днем Латвия окажется под влиянием высокого давления, поэтому погода будет солнечной и без осадков. Ветер слабый, воздух прогреется до +17...+22°.
Днем в Риге также ожидается малооблачная и сухая погода. Ветер слабый, температура воздуха повысится до +21...+22°.
В полдень и после обеда, при ярком солнце, интенсивность ультрафиолетового излучения будет средней, поэтому рекомендуется не находиться долго под прямыми солнечными лучами.