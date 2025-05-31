Россия требует прекращения поддержки Украины Западом для установления перемирия

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что «меморандум почти готов» и в ближайшее время будет передан Украине, однако этого пока не произошло. Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу сообщил журналистам, что до начала переговоров в Стамбуле не будут раскрыты ни российские, ни украинские условия достижения мира.