Россия требует прекращения поддержки Украины Западом для установления перемирия
Представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в пятницу заявил, что в случае перемирия Запад должен прекратить поставки оружия Украине, а украинцы — остановить мобилизацию.
По словам Небензи, Москва готова ко второму раунду переговоров в понедельник в Стамбуле, где с Киевом планируется обменяться меморандумами о подходах к переговорному процессу. В то же время Небензя подчеркнул, что россияне «будут продолжать военные действия столько, сколько потребуется».
В свою очередь представитель США при ООН Дороти Ши выразила обеспокоенность тем, что «Россия, возможно, не заинтересована в достижении мира, а вместо этого стремится к военной победе».
Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская делегация готова участвовать в переговорах в Стамбуле, но по-прежнему ожидает от Москвы так называемый меморандум с условиями прекращения войны, начатой Россией. По словам Ермака, Киев заинтересован в конструктивной дискуссии, которая невозможна без ознакомления с содержанием документа.
Российские официальные лица неоднократно заявляли, что «меморандум почти готов» и в ближайшее время будет передан Украине, однако этого пока не произошло. Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу сообщил журналистам, что до начала переговоров в Стамбуле не будут раскрыты ни российские, ни украинские условия достижения мира.