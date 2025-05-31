"Каждый год кто-то проверяет, правильно ли работают весы": глава Конфедерации работодателей о латвийской бюрократии
Президент Конфедерации работодателей Латвии Андрис Бите называет «первый продукт» созданной правительством группы по сокращению бюрократии пробным шаром — чтобы выяснить, способна ли политическая власть быстро реализовать на практике хотя бы относительно простые и оперативно выполнимые меры.
«Если это произойдет, тогда можно переходить к следующему этапу — подготавливать более серьезные и значимые вопросы. Сейчас ждем, насколько быстро все воплотится как в изменениях законодательства, так и в их внедрении на практике. И это должно произойти немедленно и быстро — еще до ухода Сейма на каникулы, потому что потом все снова “провалится” до осени. Поэтому главный вопрос — увидим ли мы реальное желание не только на словах, но и на деле реализовать хотя бы эти небольшие меры по дебюрократизации», — говорит Бите.
По словам Бите, мы обросли огромным количеством различных контролирующих, надзорных и прочих структур и процессов: «Речь идет не только о государственных учреждениях — этот процесс уже монополизировали различные общественные организации. Существуют услуги, обязательные к получению или предоставлению. Все это нужно начинать вычищать».
Бите приводит пример из собственного опыта: «В моем производственном предприятии есть 200 весов, и каждый год нужно приглашать кого-то со стороны, чтобы проверить, правильно ли они работают — даже если они используются не для обслуживания клиентов, а во внутренних процессах. Таких требований много, каждая из них по отдельности невелика, но в совокупности они создают большую нагрузку».
О планах правительства по сокращению бюрократии можно прочитать в новом номере журнала "Likums un Taisnība", где опубликовано интервью с директором Государственной канцелярии Райвисом Кронбергом, а также представлены мнения различных экспертов.