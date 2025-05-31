"Каждый год кто-то проверяет, правильно ли работают весы": глава Конфедерации работодателей о латвийской бюрократии

«Если это произойдет, тогда можно переходить к следующему этапу — подготавливать более серьезные и значимые вопросы. Сейчас ждем, насколько быстро все воплотится как в изменениях законодательства, так и в их внедрении на практике. И это должно произойти немедленно и быстро — еще до ухода Сейма на каникулы, потому что потом все снова “провалится” до осени. Поэтому главный вопрос — увидим ли мы реальное желание не только на словах, но и на деле реализовать хотя бы эти небольшие меры по дебюрократизации», — говорит Бите.