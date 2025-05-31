Сладкий инцидент с горьким финалом - в Улброке с поличным поймали больших любителей шоколада

«Центр видеонаблюдения заметил подозрительное лицо, выходившее из магазина с сумкой в руках. При просьбе показать содержимое сумки выяснилось, что внутри находится большое количество шоколадных плиток. В ходе беседы молодой человек не отрицал, что совершил кражу и не оплатил товар. Во время разговора из магазина вышел еще один юноша с аналогичной сумкой, но, увидев полицию, он сразу бросил сумку и убежал. В этой сумке также оказалось большое количество шоколадных плиток».