Птичий грипп долетел и до Латвии - 190 домашних птиц будут уничтожены

Как отметили в ПВС, до сих пор в Латвии птичий грипп выявлялся только у диких птиц, а подтип H5N1 потенциально может быть зоонозным, то есть существует риск заражения других животных и людей. За первые четыре месяца этого года ПВС провела исследования образцов 25 диких птиц, и случаев высокопатогенного гриппа выявлено не было, однако в апреле у одной из десяти проверенных птиц была выявлена инфекция подтипа H6N1 с низкой патогенностью.