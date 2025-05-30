Россия оставила своих пенсионеров в Латвии без средств - перевода денег они ждут четвертый месяц
Россия до сих пор не перечислила в полном объеме необходимое финансирование для выплаты пенсий и пособий, подчеркнула агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите.
В МИД отмечают, что Россия произвела выплаты военных пенсий в соответствии с межгосударственным соглашением — средства были перечислены вперед на полгода. Однако необходимое финансирование и списки лиц, которым положены социальные пенсии и пособия за первый квартал 2025 года, в полном объеме до сих пор не получены.
По данным МИД, из предусмотренных на первый квартал 2025 года 3,5 миллионов евро Россия перечислила лишь небольшую часть — 21 369 евро. Эти средства предназначены для выплат всего девяти лицам из примерно 9000 получателей.
Срок следующего перевода за второй квартал наступал в мае, однако на данный момент средства также не поступили. МИД подчеркивает, что переводы средств на пенсии не подпадают под санкции — на такие выплаты распространяются исключения, предусмотренные санкционным режимом, при наличии необходимых разрешений от Бюро по контролю за иностранными активами. «Со стороны Латвии нет никаких препятствий для получения этих платежей из России и последующей выплаты пенсий и пособий. Тот факт, что задержка платежей обусловлена действиями России и не связана с санкциями, подтверждает частичный перевод, сделанный российской стороной в апреле, из которого были произведены выплаты девяти получателям, указанных Россией», — отметила Эглите.
Чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, МИД Латвии совместно с Министерством благосостояния и Государственным агентством социального страхования ведет переговоры с российской стороной с 14 марта. В том числе МИД официально запросил объяснение причин задержки выплат.
VSAA также подтвердило агентству LETA, что новой информации от России на данный момент не поступало.
Напомним, согласно обязательствам российской стороны, средства на выплаты за первый квартал должны были быть перечислены еще в феврале. В аналогичной ситуации в 2023 году Россия предоставила список получателей пенсий, но задержала перевод необходимых средств. В случае, если задержка выплат вызывает у пенсионеров трудности с оплатой насущных повседневных нужд, Министерство благосостояния призывает обращаться за помощью в социальные службы по месту жительства.