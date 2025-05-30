Россия оставила своих пенсионеров в Латвии без средств - перевода денег они ждут четвертый месяц

Срок следующего перевода за второй квартал наступал в мае, однако на данный момент средства также не поступили. МИД подчеркивает, что переводы средств на пенсии не подпадают под санкции — на такие выплаты распространяются исключения, предусмотренные санкционным режимом, при наличии необходимых разрешений от Бюро по контролю за иностранными активами. «Со стороны Латвии нет никаких препятствий для получения этих платежей из России и последующей выплаты пенсий и пособий. Тот факт, что задержка платежей обусловлена действиями России и не связана с санкциями, подтверждает частичный перевод, сделанный российской стороной в апреле, из которого были произведены выплаты девяти получателям, указанных Россией», — отметила Эглите.