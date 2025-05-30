Аварии и происшествия
Вчера 18:25
ВИДЕО: "Там с головой явно не все в порядке" - очевидцы в шоке от действий водителя на дороге под Балдоне
29 мая на участке дороги между Балдоне и Вецумниеки водитель легкового автомобиля попытался обогнать грузовик, однако маневр оказался неудачным — машина вылетела в кювет на встречной стороне дороги.
Безумное видео, снятое очевидцем, быстро разошлось по соцсетям. Отмечается, что ярко окрашенный автомобиль лишь чудом избежал лобового столкновения с ехавшим навстречу грузовиком. На этот раз все обошлось, но такие ситуации, к сожалению, нередко заканчиваются трагедией, напоминает профиль Sadursme.lv в Instagram.
В комментариях пользователи соцсетей пишут, что водитель "родилась в рубашке", а избежание аварии было "чистой удачей — ни кювет, ни камень... с головой точно что-то не так". Один из пользователей возмущается: "Если тебе жить надоело — это одно, но она же подвергает опасности и возможной гибели других участников движения".