ВИДЕО: "Там с головой явно не все в порядке" - очевидцы в шоке от действий водителя на дороге под Балдоне

В комментариях пользователи соцсетей пишут, что водитель "родилась в рубашке", а избежание аварии было "чистой удачей — ни кювет, ни камень... с головой точно что-то не так". Один из пользователей возмущается: "Если тебе жить надоело — это одно, но она же подвергает опасности и возможной гибели других участников движения".