Силиня на важной встрече: Латвия, Литва и Эстония как никогда едины

Эвика Силиня подчеркнула единство всех трех балтийских государств. "В этом году у Латвии ведущая роль в сотрудничестве стран Балтии, и эта встреча подтверждает нашу решимость совместно решать важные для региона вопросы. Наше развитие и безопасность тесно связаны - у нас общее прошлое, настоящее и будущее. Вместе мы стремимся к выделению 5% ВВП на оборону, являемся союзниками по НАТО и твердо поддерживаем Украину, скоординированно отстаиваем наши ценности в Европейском союзе", - отметила премьер.